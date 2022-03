Ważne obiekty w Śląskiem w kolorach ukraińskiej flagi - ZDJĘCIA. Świeci się Spodek, zamek, radiostacja, Jasna Góra...

Słynne obiekty w Śląskiem podświetlone na znak solidarności z Ukrainą. Zobacz ZDJĘCIA

Po napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 do Polski zaczęły przedostawać się grupy uchodźców, głównie kobiety z dziećmi. I choć woj. śląskie nie znajduje się przy granicy, miasta w naszym regionie pomagają jak tylko potrafią. Wiele ukraińskich rodzin znalazło już u nas schronienie, codziennie też w stronę granicy z Ukrainą wyjeżdżają transporty żywności, ubrań, kocy i leków, które trafiają do uchodźców lub jadą dalej, do ludzi którzy w Ukrainie jeszcze zostali.

Dodatkowo wiele z miast woj. śląskiego swoją solidarność z Ukrainą wyraziło poprzez symboliczne podświetlenie ważnych budynków. Niebiesko - żółte są ratusze, Spodek, radiostacja w Gliwicach czy Jasna Góra.