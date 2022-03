Siewierz: tłumy na wiecu poparcia dla Ukrainy na rynku. Trwa również zbiórka produktów i żywności

W obliczu kryzysu humanitarnego bardzo ważne jest, aby pomoc rzeczowa (w postaci odzieży, żywności czy leków itp.) trafiała bezpośrednio do osób potrzebujących, zarówno tych uciekających przed wojną do Polski, jak również wciąż pozostających w Ukrainie.

W poniedziałkowy poranek 28 lutego 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz odbyło się także posiedzenie gminnego sztabu zarządzania kryzysowego, zwołane przez burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, by zorganizować i koordynować odpowiednio pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

- Zdecydowanie sprzeciwiamy się agresji imperialnej Rosji na niepodległą demokratyczną Ukrainę. Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz bardzo aktywnie włączyli się do pomocy dla Ukrainy. Dziękujemy bardzo za piękną postawę. Chwała Ukrainie – przekazali organizatorzy wiecu poparcia dla Ukrainy.

Główne kategorie produktów, które mogą być przekazane potrzebującym to: Odzież i okrycie:

Aby pomoc była sprawna, szybka i skuteczna ważne jest, aby przekazywane rzeczy były posegregowane, co ułatwi pakowanie oraz dystrybucję.

Dlatego samorząd gminy Siewierz włącza się w pomoc humanitarną, koordynowaną przez struktury państwowe. 28 lutego w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu uruchomiony został punkt zbiórki potrzebnych produktów, które będą zbiorczo transportowane w określone lokalizacje zgodnie z zapotrzebowaniem. Produkty można przekazywać również do gminnych placówek oświatowych.

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

- Prosimy, by w ramach pomocy nie pozbywać się rzeczy starych, używanych czy zużytych, lecz przekazywać w miarę możliwości rzeczy nowe, oryginalnie zapakowane – apelują organizatorzy zbiórki.

Ponadto samorząd, w ramach swoich zasobów lokalowych, przygotowuje miejsca kwaterowania uchodźców na terenie gminy. Osoby prywatne, chcące przyjąć potrzebujących do swoich domów, mogą zgłaszać już dziś taką wolę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu pod numerem telefonu +48 537 000 928.

Dla mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Siewierz został uruchomiony specjalny adres mailowy: [email protected] , na który można zgłaszać wszelkie potrzeby związane z pomocą uchodźcom oraz zadeklarować ofertę pomocy. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz obsługujący tę skrzynkę, będą mogli pośredniczyć w kontakcie pomiędzy potrzebującymi a pomagającymi z terenu naszej gminy.