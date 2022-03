Pociąg z uchodźcami z Ukrainy przyjechał do Sławkowa, potem do Katowic. "Emocje są nie do opisania" Piotr Sobierajski Barbara Romańczuk

Uchodźcy z Ukrainy dotarli do Sławkowa, a stąd pojechali m.in. do Katowic

Pociąg z prawie 1,5 tys. uchodźców przyjechał w sobotę 5 marca do Sławkowa. Ukraińcy uciekający przed okrucieństwem wojny o poranku specjalnym pociągiem z Przemyśla dotarli do województwa śląskiego. Po przesiadce do pociągu Kolei Śląskich przyjechali na dworzec w Katowicach.