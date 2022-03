Będzin wspiera uchodźców i mieszkańców Obuchowa, miasta partnerskiego na Ukrainie. Trwa zbiórka, wkrótce rusza transport Piotr Sobierajski

W Urzędzie Miejskim w Będzinie trwa zbiórka rzeczy i artykułów, które trafiają do uchodźców, a wkrótce zostaną też przetransportowane bezpośrednio do mieszkańców partnerskiego miasta Obuchowa

Będzin i jego mieszkańcy wspomagają Ukrainę. Pokazali już, że potrafią się błyskawicznie zorganizować, czego efektem jest pierwszy transport z pomocą, który już został skierowany do rozdysponowania. Darów wciąż przybywa, są segregowane, pakowane, by trafić wkrótce tam, gdzie tam pomoc jest najbardziej potrzebna, m.in. do miasta partnerskiego Będzina – ukraińskiego Obuchowa, który dziś znalazł się w środku działań wojennych.