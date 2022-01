32 mln zł na inwestycje w gminie Psary. To rekordowa kwota. Oto, co się zmieni

Budżet Psar przewiduje w 2022 roku wydatki ogółem blisko 90 mln zł, z czego wydatki bieżące to 57,5 mln zł. Na wydatki rozwojowe, czyli gminne inwestycje zaplanowana została rekordowo wysoka kwota, sięgająca 32,4 mln zł, co stanowi 36 procent wszystkich wydatków w bieżącym roku. Co ważne, plan przedsięwzięć został opracowany w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw, z uwzględnieniem najważniejszych potrzeb mieszkańców.

9 mln zł na budowy i remonty dróg

Jednym z największych zadań, które rozpocznie się w tym roku jest budowa Centrum Przesiadkowego przy Urzędzie Gminy Psary. Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na około 4,3 mln zł, z czego 2,2 mln zł zabezpieczono w tegorocznym budżecie. Ponadto w planie finansowym na 2022 rok jest wykonanie nakładek asfaltowych na drodze w Dąbiu Chrobakowym i gminnych drogach w Sarnowie, zlokalizowanych pomiędzy ulicami Wiejską i Zieloną oraz Browarną i Główną.