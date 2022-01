Dodatkowych ponad 180 tysięcy złotych na OZE w gminie Psary. Będzie taniej i bardziej ekologicznie

Gmina z powiatu będzińskiego otrzyma dofinansowanie do projektu „Instalacje systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary”. Wspomniany projekt przewiduje montaż czterech kompletnych instalacji fotowoltaicznych, obejmujących: panele PV monokrystaliczne, inwertery, rozdzielnicę elektryczną oraz połączenia elektryczne i komunikacyjne. To wszystko pojawi się na Ośrodku Kultury w Sarnowie, Ośrodku Kultury i OSP w Dąbiu oraz na budynkach Gminnej Biblioteki Publicznej i OSP w Psarach. Szacowany koszt przedsięwzięcia wyniesie 223 tysięcy 514,62 zł, a kwota pozyskanego dofinansowania sięga 186 tysięcy 79,53 zł.

Planowana inwestycja służyć będzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne budynków użyteczności publicznej w naszej gminie. Przedsięwzięcie pozwoli obniżyć koszty związane z opłatami za energię elektryczną, co jest szczególnie ważne przy rosnących cenach za prąd. Ponadto przyczyni się do redukcji emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych szkodliwych gazów, czyli ograniczenia niskiej emisji.