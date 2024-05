Tygodniowy przegląd prasy 5.05.2024: Będzin, 28.04-4.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Będzina

W każdą środę oraz sobotę targowisko w Będzinie otwiera swoje bramy. Miejsce to od lat cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród będzinian. Kupujący mogą kupić towary z ponad tysiąca stoisk.

MAJÓWKA 2024! Oprócz tradycyjnych uroczystości miejski jest wiele innych wydarzeń, takich jak 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej czy Dzień Hutnika 4 maja, które wiele śląskich miast będzie hucznie świętować. Z tej okazji odbędą się darmowe koncerty, pokazy wojskowe, pochody miejskie, pikniki, festyny i imprezy sportowe. Gotowi na wspaniałą majówkę? Sprawdź naszą listę najlepszych darmowych imprez w woj. śląskim!

Majówka 2024 jest wyjątkowo udana. Słoneczna, ciepła pogoda sprawia, że nie brakuje chętnych do uczestnictwa w przygotowanych przedsięwzięciach i oficjalnych uroczystościach. Tak też było w Będzinie, gdzie mieszańcy wzięli licznie udział w Pikniku Europejskim, a 2 maja uczcili wspólnie Dzień Flagi RP.

Świętujemy 20. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji władze samorządowe Czeladzi zaprosiły na wyjątkowe wydarzenie, którym niewątpliwie była „Majówka na Saturnie”. Dopisała pogoda, zabawa była bardzo udana.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Będzinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pochody pierwszomajowe to jedno z najbardziej charakterystycznych wydarzeń w historii Polski Ludowej. W województwie śląskim, sercu polskiego przemysłu, miały one szczególne znaczenie i specyficzną atmosferę. Dzięki archiwalnym fotografiom z okresu PRL-u możemy przenieść się w czasie i zobaczyć, jak obchodzono to święto pracy na Śląsku. Zobacz galerię zdjęć z Katowic, Cieszyna, Bytomia i innych miast.

30 kwietnia, około godziny 12.00 przy ulicy Andersa w Będzinie doszło do wypadku z udziałem kierowcy pojazdu ciężarowego i 76-letniej kobiety. Jak informuje policja, ruszający samochód najechał na seniorkę, która przechodziła tuż przed nim. Kobieta zginęła na miejscu.