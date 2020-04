Czeladź: nowy parking przy ul. Szpitalnej pomieści 72 samochody

- Wbrew pozorom, budowa parkingów między pawilonem Biedronki a osiedlem Auby była bardzo skomplikowana. Parkingi budowane były bowiem w terenie, gdzie tuż pod ziemią krzyżują się sieci energetyczne, wodnokanalizacyjne i ciepłownicze. Prawie wszystkie z nich trzeba było przekładać czy przebudować albo nawet w niektórych przypadkach wymienić – informuje Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

Jak podkreśla wszystkie przeszkody, po lekkich korektach projektowych zostały pokonane i dobrze oświetlony parking na 72 miejsca jest właściwie gotowy. Już wkrótce służył będzie mieszkańcom. Pozostanie już tylko uporządkowanie pozostałego terenu w tym rejonie.

- Niestety nadal nie rozwiązany jest problem odcinka drogi, do budowy której na piśmie zobowiązała się Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Drogi pomiędzy halą targową a Biedronką, która ma połączyć nowo wybudowany parking z ulicą Szpitalną. Upór Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest niezrozumiały, wręcz absurdalny. A to dlatego że najemcy spółdzielczego pawilonu od wielu lat apelowali, by ktoś wybudował dla ich klientów niezbędny parking , który posiadają wszystkie obiekty tego typu. Bowiem z powodu braku parkingu, z roku na rok ubywało klientów a ich obroty zaczęły spadać i zamykali swoją działalność. I teraz, kiedy miasto wybudowało parking, który między innymi zwiększy atrakcyjność zaniedbanego spółdzielczego pawilonu, nie może się doprosić tego do czego zobowiązała się spółdzielnia na piśmie, czyli budowy około 50 metrowego kawałka drogi, która połączy nowy parking z ul. Szpitalną. Pod kątem tej drogi opracowaliśmy projekty wjazdu i wyjazdy z rejonu pawilonu handlowego i hali targowej. I wkrótce Eurowia, zgodnie z projektem, rozpocznie budowę wjazdu od ul. Szpitalnej na tę przyszłą drogę. Wyjazd na ul. Szpitalną z drugiej strony hali targowej jest prawie gotowy – dodaje burmistrz Czeladzi.