Czeladź: brakuje drogi i miejsc parkingowych przy hali targowej. Miasto i inwestor nie mogą doprosić się o zgodę spółdzielni

W Czeladzi przy ul. Szpitalnej w listopadzie 2018 roku powstała ogromna hala targowa, gdzie codziennie robią zakupy setki mieszkańców. Już wtedy zapowiadana była budowa nowej drogi, chodnika i miejsc parkingowych od strony pawilonu Biedronka, ale do dziś nic z tego nie wyszło. Cierpią klienci, cierpią kierowcy. Co gorsza, nic nie wskazuje na to, by doszło do porozumienia pomiędzy władzami miejskimi a Czeladzką Spółdzielnią Mieszkaniową.

Kilka dni temu burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec po raz kolejny wyraził nadzieję, że Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wywiąże się ze swoich deklaracji i wybuduje brakujący fragment drogi. - Mam ciągle nadzieję że CSM w końcu wywiąże się ze swojego zobowiązania i swój kawałek drogi wybuduje. Wszystkie rozwiązania parkingowe i drogowe, realizowane przez miasto, są przecież też bardo korzystne dla spółdzielczego pawilonu handlowego, który cierpi na brak niezbędnego dla takich obiektów parkingu – podkreślił Zbigniew Szaleniec. Jak dowiedzieliśmy się w czeladzkim Urzędzie Miasta już trzy lata temu, jeszcze przed rozpoczęciem budowy hali targowej, wypracowane zostało porozumienie podpisane przez trzy strony: miasto, inwestora który miał wybudować halę i Czeladzką Spółdzielnią Mieszkaniową. Na mocy tego porozumienia drogę przy hali targowej od strony ulicy Szpitalnej i osiedla Nowe Miasto oraz miejsca parkingowe po obu stronach hali miał wybudować na własny koszt inwestor, który wygrał przetarg na budowę hali targowej.

- Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zobowiązał się do wybudowania drogi po drugiej strony hali targowej na terenie do spółdzielni. Miasto z kolei miało wyremontować drogę od strony osiedla Auby. W zamian za wybudowanie odcinka drogi prowadzącego przez grunty CSM miasto zobowiązało się także do udostępnienia spółdzielni służebności przejazdu przez teren należący do miasta, drogą prowadzącą z ulicy Szpitalnej do pawilonu, w którym znajduje się między innymi sklep sieci „Biedronka”- mówi Tomasz Michałek z biura prasowego Urzędu Miasta w Czeladzi. - Niestety, z nieznanych i niewyjaśnionych powodów, mimo złożenia podpisu pod wyżej wspomnianym porozumieniem prezes Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do dziś nie wywiązała się ze swych zobowiązań. Zarząd spółdzielni był w tej sprawie wielokrotnie monitowany przez miasto. Bezskutecznie. Pani prezes nie ustosunkowała się również w żaden sposób do propozycji złożonej przez właściciela hali targowej, który zaoferował zbudowanie na terenie spółdzielczym wspomnianego fragmentu drogi na własny koszt.

Aktualnie sytuacja jest kuriozalna. Drogi pomiędzy „Biedronką” a halą targową nie ma. W konsekwencji zablokowanych jest też kilkanaście miejsc parkingowych, znajdujących się wzdłuż hali od strony pawilonu handlowego. Natomiast najemcy pawilonu należącego do Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym właściciel sieci „Biedronka”, bez stosownych umów korzystają z przejazdu przez gminny teren, dowożąc tędy towar do swoich obiektów handlowych i usługowych. Zakłócone jest też estetyczne oblicze tej części miasta, która już wkrótce, poza wspomnianym odcinkiem drogi, będzie kompleksowo wyremontowana – dodaje.

Jak informuje tymczasem Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa od początku tej inwestycji, realizowanej przez wybranego przez gminę inwestora, skłonna była do podjęcia współpracy w zakresie zagospodarowania działki, należącej do CSM. Po to, by stworzyć tam dodatkowe miejsca parkingowe. - Dowodem na to było podjęcie pozytywnej uchwały przez Radę Nadzorczą Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – mówi Małgorzata Purchała, prezes zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - W tym celu zarząd uczestniczył w kilku spotkaniach w udziałem władz miasta. Niestety, faktyczny brak współpracy z inwestorem budującym halę targową, polegający w szczególności na bliżej nieuzasadnionej odmowie udostępnienia spółdzielni posiadanej dokumentacji projektowej, związanej z zagospodarowaniem owego terenu, uniemożliwił spółdzielni opracowanie własnej dokumentacji projektowej, pozwalającej na wykonanie miejsc postojowych zgodnie ze sztuką budowlaną, zsynchronizowanej z technologią i sposobem już zagospodarowanego terenu. Brak powiązania wskazanej dokumentacji projektowej, zważywszy głównie na powstałą różnicę terenu, w istocie uniemożliwia prawidłowe zagospodarowanie wskazanej działki w sposób bezpieczny, zwłaszcza dla sąsiadującego budynku, w którym znajduje się sklep Biedronka. Mimo parokrotnej interwencji, do dziś spółdzielnia nie otrzymała oczekiwanej dokumentacji. Tak więc CSM była i jest otwarta na rozwiązanie istniejącego problemu – dodaje.

Wykonawcą i zarządcą hali, która powstała na terenie wydzierżawionym od miasta, jest AT Group Andrzeja Tyblewskiego. Będzie nią zarządzało przez 25 lat, począwszy od 2018 roku. Zapytaliśmy więc Andrzeja Tyblewskiego, czy brak dokumentacji jest tu faktycznie aż takim problemem. - To, co przekazuje spółdzielnia absolutnie nie jest prawdą, na co mam świadków – mówi Andrzej Tyblewski. - Złożyłem w spółdzielni, w uzgodnieniu z miastem, pełną dokumentację, o jaką spółdzielnia prosiła. Mało tego, przekazałem ją dwukrotnie. Uzgodnienia, związane z planowaną inwestycją były już zapięte na ostatni guzik, wszystko było ustalone i nagle spółdzielnia się ze wszystkiego wycofała. Zaproponowałem nawet, że przebuduję ten fragment drogi wokół hali targowej na własny koszt, też nie uzyskałem takiej zgody. Właściciel Biedronki również chciał dofinansować tę przebudowę kwotą 20 tysięcy złotych. Również spółdzielnia nie wyraziła na to zgody. A poza tym na podstawie mojej dokumentacji Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zgłosiła plan przebudowy drogi do Starostwa Powiatowego w Będzinie. I uzyskała zgodę na to przedsięwzięcie, którego teraz nie realizuje. Postawa spółdzielni jest więc całkowicie niezrozumiała. Cierpią na tym klienci, nie tylko hali, ale też Biedronki, ale ja już naprawdę wyczerpałem wszystkie możliwości. Słyszę wciąż tylko „nie” - dodaje.

Tak więc zamiast ładnie zagospodarowanego fragmentu miasta mamy dziś błoto i zablokowane miejsca parkingowe. W 2018 roku na terenie zadaszonej hali, która zastąpiła blaszane, stare stanowiska handlowe, powstało 36 punktów handlowych, ale w rzeczywistości jest ich trochę mniej, bowiem część kupców wykupiło sobie po dwa boksy, by móc łatwiej wyeksponować swoje towary. Takie powiększone stanowiska handlowe mają m.in. sprzedawcy owoców, warzyw i produktów spożywczych, a także ubrań, butów, torebek. Oprócz tego kupimy tu m.in. zawsze świeże ryby, pieczywo, mięso, wędliny, ciasta, prasę, kosmetyki, chemię gospodarczą, biżuterię. Jest też sklepik zoologiczny. W środku są również toalety, pomieszczenia techniczne, a cały obiekt jest monitorowany. Pojedyncze boksy handlowe mają 15 m kw., a podwójne 30 m. kw. Pasaż ma szerokość 6 metrów. Jest też prąd, woda.

Najnowsze informacje dot. koronawirusa