Zakończyła się kwarantanna na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Czeladzi. Wszyscy są zdrowi

Po dwóch tygodniach dziś do domu wychodzą pacjenci, którzy od 31 marca wraz z personelem Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Szpitala w Czeladzi przebywali w kwarantannie po tym, jak u jednej z pielęgniarek wykryto koronawirusa.

- Poinformowaliśmy pacjentów o kwarantannie oraz o tym, że będą mieli zapewnioną opiekę tak jak do tej pory. Dużym plusem było to, że decyzją dyrekcji szpitala pierwsze testy zostały zrobione już po 2-3 dniach, zarówno wśród personelu jak i pacjentów. Wprawdzie nie miały one wpływu na długość kwarantanny, ale zdecydowanie obniżyły poziomu stresu i zwiększyły poczucie bezpieczeństwa – podkreśla lek. Ewa Wiązania – Gacek.

Aby skrócić czas oczekiwania na wyniki dyrekcja szpitala zdecydowała się na transport próbek aż do Warszawy.