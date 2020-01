W Czeladzi powstaje Colosseum - największa sauna w Polsce [ZDJĘCIA z budowy, wizualizacje]

- Będziemy chcieli je zorganizować w największej saunie i pokazać wszystko co mamy najlepsze, aczkolwiek cały obiekt nie będzie wtedy jeszcze gotowy – mówi Leszek Pustułka, właściciel Pałacu Saturna w Czeladzi, gdzie jest saunarium Termy Rzymskie. - W pełnej okazałości będzie można zobaczyć nasz obiekt we wrześniu, kiedy to zorganizujemy Mistrzostwa Świata w saunowaniu – dodaje.

- Obecnie całe Colosseum jest w stanie surowym, zamkniętym. Większość najtrudniejszych prac już za nami. W poniedziałek 3 lutego rozpocznie się wprawianie okien. Wszystko przygotowane jest od strony technicznej do wyposażania dużej sauny. Wszędzie gotowe są także wylewki pod montaż basenów ze stali nierdzewnej. Te przyjadą do nas wkrótce i będzie je można dość szybko oraz sprawnie zamontować. Powstają też zamówione przez nas sauny z drzewa – informuje Leszek Pustułka.

Kamień węgielny pod budowę Colosseum w Czeladzi wmurowany został jesienią 2018. Najpierw trzeba się było zająć budową specjalnego muru ochronnego. Obok przepływa bowiem rzeka Brynica, a działka Pałacu Saturna graniczy z wałami przeciwpowodziowymi. Zaś na budowę takiego giganta jak Colosseum potrzeba naprawdę dużo miejsca, dlatego inwestycja przylega do wałów (np. najdłuższa płyta stropu sauny Colosseum ma 18 m długości i waży 9 ton, a konstrukcja 12 płyt będzie ważyć 96 ton). Właściciel musiał podpisać dokument, w którym jest klauzula, że zrzeka się wszelkich roszczeń wobec miasta, jeśli kiedykolwiek doszłoby do powodzi. Podpisał, bo budowa gigantycznej sauny marzyła mu się od lat.

- Takie elementy pojawiają się już teraz systematycznie na elewacji zewnętrznej, natomiast czekamy nadal na to, co powstaje w pracowniach, a będzie montowane w środku. Mam tu na myśli między innymi sztukaterię, która będzie zdobiła sufity – przyznaje Leszek Pustułka.

Dziś Termy Rzymskie w Czeladzi to kilkanaście różnych saun, baseny, jacuzzi, wypoczywalnie, zewnętrzna plaża. W skład nowej części wejdą:

• Sauna Colosseum o powierzchni 200 m kw, która pomieści nawet 330 osób

• Łaźnia parowa “Senat” (ok. 40 osób)

• Rzymska Bania (ok. 80 osób)

• Wypoczywalnia (ok. 60 osób)

• Basen do schładzania (8 m x 2,5 m)

• Jacuzzi całoroczne (ok. 37 osób)

• Basen całoroczny (12 m x 20 m) ze sceną i barem wodnym

• Jacuzzi Termalne (14 osób)

• Sauna Infrared