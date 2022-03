W Czeladzi coraz więcej uchodźców. Znajdują tu pomoc i wsparcie. Jest też specjalne konto do wpłat

W spotkaniu 8 marca udział wzięli m.in. burmistrz Zbigniew Szaleniec, zastępca burmistrza ds. społecznych Beata Zawiła, sekretarz miasta Dorota Bąk, a także przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie oraz Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

- Szybko rośnie ilość ukraińskich gości w naszym mieście. Już ponad dziewięćdziesięciu uchodźców i około czterdziestu przedstawicieli goszczących ich rodzin przybyło do największej sali Kamienicy Konarzewskich, by dowiedzieć, jak miasto może i będzie im pomagać. Dzięki spotkaniu, oprócz pozyskania od nas niezbędnych informacji, także w postaci ulotek, rodziny ukraińskie mogły się nawzajem poznać oraz poznać tych naszych urzędników oraz radnych, którzy na co dzień będą im pomagać - przekazał burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec.

