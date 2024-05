Ciekawe spotkanie w Czeladzi. Nie bądź obojętny! Zostań dawcą szpiku. Gościem będzie Marek Kaliszuk

Podczas tego spotkania m.in. nauczycie się w praktyce masażu serca lub przypomnicie sobie na czym polega, będziecie mogli zadać każde pytanie z zakresu pierwszej pomocy, dowiecie się jak reagować na wydarzenia, których jesteście świadkami. Będziecie również mogli zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku i zwiększyć szansę na powrót do zdrowia Gosi z Czeladzi i innych osób czekających na przeszczep szpiku.

- Obiecujemy odpowiedzieć na każde Wasze pytanie, które pozwoli Wam rozwiać wątpliwości dotyczące dawstwa komórek, a o godzinie 19 posłuchacie rozmowy z Markiem Kaliszukiem, aktorem, piosenkarzem, którego znacie ze scen i ekranów. Wspaniałym człowiekiem, który podzielił się swoimi komórkami macierzystymi z chorą osobą i uratował jej życie - zachęca do udziału w spotkaniu jego współorganizator Patryk Trybulec, czeladzki radny.

Marek Kaliszuk to znany aktor i wokalista, od lat konsekwentnie łączy te dwie pasje. Możecie go zobaczyć na deskach teatru, na ekranie i na scenie. Niedawno ukazał się jego debiutancki album. Wiele lat był solistą Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie zagrał szereg głównych ról m.in. w musicalach Grease, Footloose, Jesus Christ Superstar, Piękna i Bestia czy Skrzypek na dachu. Wygrał jedną z edycji programu Twoja twarz brzmi znajomo. Znany jest także z seriali telewizyjnych oraz gościnnych udziałów w telewizyjnych koncertach oraz popularnych programach rozrywkowych. Na swoim koncie ma wiele ról teatralnych i muzycznych. Współpracował m.in. z Robertem Jansonem i Leszkiem Możdżerem. Na co dzień można go oglądać na scenach Warszawy i całej Polski w spektaklach Teatru Capitol i Teatru Kamienica.