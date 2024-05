Inauguracyjna sesja Rady Miasta w Czeladzi. Ślubowanie radnych i burmistrza, Dominik Penar ponownie przewodniczącym Rady Miasta

Jak dodał tak znakomity wynik, to wskaźnik tego, że kiedy obejmował stery w czeladzkim samorządzie ponad 9 lat temu, kierunek zmian został zaakceptowany przez zdecydowaną większość mieszkańców Czeladzi. Ma nadzieję, że wspólnie ze wszystkimi radnymi, także innych klubów, będzie mógł rozwijać dalej miasto.

- Zawsze podkreślałem, że Czeladź to miasto, które ma ogromne możliwości. Wystarczy tylko je wykorzystać. Myślę, że to się udało. Dziękuję też mieszkańcom miasta, którzy w kwietniu poszli na wybory, popierając też moje ugrupowanie. Bardzo liczę na wsparcie mojego klubu, liczącego 14 radnych, ale także liczę na współpracę z klubem Łukasza Strojniaka. Zapraszam was do współpracy. Jestem przekonany, że razem możemy zrobić wiele. Jestem otwarty także na wasze propozycje. Jedynym klubem partyjnym w naszej radzie jest klub PiS. Mam nadzieję, że będziecie państwo popierać projekty dobre dla miasta i mieszkańców. Liczę, że będziemy działać wspólnie, bez kłótni i sporów – podkreślił Zbigniew Szaleniec.