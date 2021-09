W Będzinie na drodze wojewódzkiej 910 montują sygnalizację świetlną, kładą asfalt. Są utrudnienia dla kierowców

Aleja Kołłątaja to bardzo ruchliwa droga, na której w przeszłości pod kołami samochodów zginęło kilkoro pieszych. To ostatni element gruntownych zmian na tej 6-pasmowej drodze, na której jeszcze nie tak dawno kierowcy rozpędzali się do ponad 100 kilometrów na godzinę, pokonując odcinek w kierunku Dąbrowy Górniczej lub jadąc w drugą stronę, do Będzina czy Czeladzi.

Nowa sygnalizacja świetlna, barierki, ma być bezpieczniej

Przy przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Staszica, sklepu Netto i kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa pojawiły się odblaskowe tablice, mające informować kierowców o tym, że zbliżają się do przejścia dla pieszych. Zamontowana została także sygnalizacja świetlna, którą piesi będą mogli samodzielnie uruchomić, chcąc przejść na drugą stronę jezdni. Na razie jeszcze nie działa, pulsuje na niej cały czas pomarańczowe światło. Nie ma tam na razie także namalowanych pasów, więc kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, bo zobowiązani są do przepuszczenia pieszych przez jezdnię.