Skarbnik zamknięty siłą w szpitalu? Co się dzieje w będzińskim starostwie? W tle finanse i SMS o myślach samobójczych Piotr Sobierajski

Skarbnik powiatu będzińskiego trafił na oddział psychiatryczny szpitala w Czeladzi. Dlaczego tak się stało? Jak przekazuje policja, to reakcja na SMS-a, w którym miał poinformować swoich współpracowników o myślach samobójczych. Sam zatrzymany Tomasz Zydek opublikował natomiast w mediach społecznościowych informacje oraz nagranie, w których stara się wskazać na inne powody całego zamieszkania, a mianowicie swoje uwagi, co do wydatkowania pieniędzy z budżetu powiatu.