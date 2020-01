Siewierz: rośnie nowy żłobek i przedszkole. Są dodatkowe pieniądze na tę inwestycję ZDJĘCIA

Na utworzenie żłobka gmina Siewierz pozyskała dodatkowe findusze z budżetu państwa w programie „Maluch plus”2020 w kwocie 649 tysięcy 283 zł. Całkowita wartość zadania to 811 tys. 604 zł. Żłobek ma być oddany do użytku w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

Ostatnio na budowie przedszkola i żłobka widać duże postępy. Dzięki sprzyjającej pogodzie, w styczniu generalny wykonawca zakończył budowanie ław i ścian fundamentowych oraz wykonał większość ścian konstrukcyjnych części naziemnej obiektu. Obecnie obiekt jest przygotowywany do ułożenia płyt stropodachowych żelbetowych oraz wykonania konstrukcji dachowej drewnianej. Trwają również prace przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej i podkładu betonowego pod posadzki.

Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosić będzie 3062,9 m kw., natomiast powierzchnia użytkowa żłobka: ok 165,5 m kw. Przedszkole przeznaczone będzie dla 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, natomiast żłobek przygotowany zostanie dla 20 dzieci w wieku do 3 lat.