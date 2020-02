Rozpoczyna się modernizacja wieży ciśnień w Będzinie Grodźcu i jej otoczenia. Oto wizualizacje

O nadanie drugiego życia grodzieckiej wieży ciśnień od lat zabiega Rafał Lipiński, architekt i właściciel Warsztatu Architektury UNREAL 12. To właśnie on wspólnie z Magdaleną Pfleger przygotowali pierwotny projekt modernizacji tego zabytkowego obiektu, który pomógł miastu w otrzymaniu dofinansowania tego projektu z funduszy Unii Europejskiej. Całkowita wartość projektu wynosiła początkowo 624 tys. 717,30 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 85 proc. wydatków kwalifikowanych, czyli 502 tys. 792,45 zł oraz 10 proc. wydatków kwalifikowanych z budżetu państwa dla projektów rewitalizacyjnych, czyli 59 tys. 152,05 zł.

Ostatecznie miasto zdecydowało się samodzielnie doprowadzić ten projekt do końca.

- Jestem zadowolony, że nasza koncepcja przyczyniła się do tego, że wieża ciśnień zostanie wyeksponowana i każdy będzie mógł zobaczyć, jak wygląda. Dziś dobrze widać ją, jadąc od strony Wojkowic, natomiast jest słabo widoczna, kiedy poruszamy się od Grodźca. Pytanie, na ile będzie można ingerować w parkowy drzewostan, by nieco to zmienić – mówi Rafał Lipiński. - Nie da się jednak ukryć, że w stosunku do pierwotnych planów mogłoby to wszystko wyglądać ostatecznie trochę lepiej. Miasto zdecydowało się na pokrycie wieży kolorem szarym, a nie cortenem, co nawiązywałoby do pierwotnej, brązowej barwy. Rozmawiałem w tej sprawie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w Katowicach, który stwierdził, że szary kolor jest dopuszczalny. Wieża miała być oświetlona w ten sposób, by sprawiała wrażenie, że “jest w ruchu”, a pozostało w planach kilka lamp. Finalnie na dachu wieży pojawi się natomiast kamera, z której obraz będzie można zobaczyć w sieci. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy – dodaje.