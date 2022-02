Czeladź: podwyższyli kładkę dla pieszych nad krajówką, by było bezpieczniej. Wcześniej GDDKiA doświetliło w pobliżu przejścia dla pieszych Piotr Sobierajski

Kładka nad DK94 (ulicą Staszica) w Czeladzi została podwyższona Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE FB Z. Szaleniec Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Kolejna drogowa inwestycja w Czeladzi. Tym razem remontowana jest i została już podniesiona kładka dla pieszych nad drogą krajową 94 - ulicą Staszica. Wszystko po to, by piesi mogli bezpiecznie dostać się do dwóch rożnych części miasta, a samochody z wysokim ładunkiem bez problemu przejechały pod całą konstrukcją.