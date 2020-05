Czeladź otwiera przedszkola i żłobki. Wszyscy pracownicy są zdrowi

- Tak więc ci z rodziców, którzy zdecydowali się zgłosić dziecko do przedszkola czy żłobka, mogą spokojnie w poniedziałek przyprowadzić je do naszych w pełni bezpiecznych placówek. Jeszcze bardziej cieszę się, że bezpieczni są także pensjonariusze naszego Domu Seniora. Tak trzymać, w Czeladzi nie damy się wirusowi. Pozdrawiam wszystkich naszych przebadanych mieszkańców. Na koniec jeszcze raz dziękuję dyrekcji i medykom naszego powiatowego szpitala za przeprowadzenie testów – dodał.

Współpraca szpitala z domami opieki ma zminimalizować ryzyko pojawienia się niebezpiecznego wirusa w tych placówkach i uchronić przed chorobą najsłabszych.

- Wobec epidemii mieszkańcy tych placówek są całkowicie bezbronni. To w większości starsi, obciążeni wieloma chorobami ludzie – mówi dr n. med. Dariusz Jorg, pełnomocnik dyrektora ds. restrukturyzacji Szpitala w Czeladzi. - Przebywają w dużych skupiskach na stosunkowo małej powierzchni, co drastycznie zwiększa możliwość rozprzestrzeniania się zakażenia. Tak stało się we Włoszech, Francji, Belgii i Hiszpanii gdzie wskaźniki śmiertelności wśród tej grupy dochodziły nawet do 50 procent. Także w Polsce mamy przykłady, jak tragiczne w skutkach może być pojawienie się koronawirusa w domu opieki. Dlatego wspólnie z władzami samorządowymi podjęliśmy działania, aby nie dopuścić do takiej sytuacji - dodaje.