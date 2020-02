Czeladź: od 1 marca 2020 r. mieszkańcy zapłacą więcej za wywóz śmieci

Tak więc wkrótce każdy mieszkaniec Czeladzi zamiast 13 zł miesięcznie za wywóz segregowanych odpadów zapłaci 24 zł, a więc 11 zł więcej. Jako, że segregacja odpadów jest już od początku tego roku obowiązkowa, nie ma możliwości deklarowania, że śmieci będzie się wrzucało do jednego kubła. Tak więc nie ma stawki za odpady niesegregowane. Jeśli jednak okaże się, że dana osoba, np. właściciel nieruchomości, będzie uchylała się od obowiązkowej segregacji, to wówczas zostanie obciążona stawką podwójną, wynoszącą 48 zł za osobę miesięcznie. Dotychczas opłata za niesegregowane odpady wynosiła 20 zł.

- Rada Miasta, po skrupulatnym sprawdzeniu przeliczeń na mieszkańca rocznej kwoty kosztów wyliczonych przez firmę, która wygrała przetarg na wywóz naszych śmieci, zatwierdziła stawkę miesięcznych opłat. Decyzja o przyjęciu stawek poprzedzona była wizytą radnych w RIPOK-u, w którym przerabiane są wywożone z naszego miasta śmieci. Tam nasi radni naocznie przekonali się jak skomplikowany i kosztowny jest dzisiaj proces przerabiania i utylizacji śmieci. Jeżeli uzbierałaby się grupa chętnych mieszkańców, by także zobaczyć na czym dzisiaj polega likwidacja śmieci, chętnie jako miasto zorganizujemy taką ekologiczną wycieczkę – przekazał Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi. - Często bowiem nie mamy świadomości, że dzisiaj utylizacja śmieci nie ma nic wspólnego z wrzucaniem ich do dołu i zasypywanie ziemią, jak to bywało jeszcze kilka lat temu. Nowe stawki stały się faktem, a ja mogę tylko prosić i apelować, dostosujmy się, na ile to możliwe, do obowiązującej wszystkich segregacji, by nie doprowadzać do tego, że ta i tak wysoka stawka jeszcze wzrośnie. I to podwójnie. Administratorów nieruchomości proszę też, stwórzcie mieszkańcom takie warunki wyrzucania śmieci, by mieli poczucie i pewność, że płacą za swoje a nie czyjeś śmieci – dodał.