Bractwo Rycerskie Zamku Będzin świętowało 19-lecie powstania. Zobaczcie zdjęcia

- To dla nas wyjątkowe święto. Na dziedzińcu naszego zamku odebraliśmy życzenia, a gromkie salwy i okrzyk "Na Smoka" oznajmiły dwudziesty rok naszego istnienia. Tym razem spędziliśmy ten dzień po raz pierwszy wyłącznie we własnym gronie, ale za rok w jubileuszową XX rocznicę dziedziniec zaroi się od zaprzyjaźnionych z nami rekonstruktorów. Serdecznie dziękujemy za przybycie, pamięć i wyrazy sympatii naszym wypróbowanym przyjaciołom i honorowym członkom: władzom miasta na czele z prezydentem Łukaszem Komoniewskim, władzom powiatu oraz posłowi Rafałowi Adamczykowi z małżonką - poinformowali członkowie Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin.

W bractwie rekonstruktorzy rozwijają się w różnych sferach m.in poprzez przynależność do jednej z pięciu grup. Są to: hufiec rycerski, załoga zamkowa, grupa łucznicza, grupa tańca dawnego oraz grupa zakonna. Aby zostać członkiem będzińskiego bractwa trzeba ubiegać się o przyjęcie do dziewięciomiesięcznego nowicjatu.

Bractwo uczestniczy z sukcesami w organizowanych w Polsce i całej Europie turniejach wzorowanych na tych odbywających się w średniowieczu. Na zamku w Będzinie również odbywa się doroczny turniej rycerski, który w tym roku zaplanowany został od 8 do 10 maja. Będzie to już XVII edycja tego widowiskowego wydarzenia.

Herbem bractwa jest biała wieża zamkowa w polu złoto-czerwonym. Herb ten symbolizuje zamek będziński i jego wieżę ostatecznej obrony. Symbolika herbu nawiązuje do historycznej roli zamku, który powstał i był rozbudowywany jako nadgraniczna warownia broniąca zachodnich rubieży Małopolski. Wieża ta oznacza niezłomne stanie przez bractwo na straży tradycji zamku oraz kultywowanie jego barwnej historii. Złoto-czerwone barwy jego pola są barwami królewskiego miasta Będzina.