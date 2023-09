Dzień otwarty w zajezdni tramwajowej w Będzinie - zobacz ZDJĘCIA. Działo się! Parada tramwajów, fascynujące pokazy sprzętu i dźwięki muzyki

Dzień otwarty w zajezdni tramwajowej w Będzinie - zobacz ZDJĘCIA. Działo się!

Od wielu lat we wrześniu spółka Tramwaje Śląskie S.A. organizuje Dni Otwarte Zajezdni Tramwajowych, zapraszając co roku do innej spośród pięciu swoich lokalizacji. Tegoroczne spotkanie z tramwajarzami odbyło się w zajezdni Rejonu nr 1 w Będzinie.