Żywe choinki prosto od leśniczego - gdzie w tym roku je dostaniemy? W weekend w Będzinie choinkobranie!

Żywe choinki od leśniczego

Nadleśnictwo Siewierz co roku sprzedaje piękne, żywe choinki w okresie przedświątecznym. Można je dostać u wielu leśniczych, którzy mają ich spory wybór. Okazuje się, że ten rok to kolejny, kiedy bardzo chętnie zaopatrujemy się właśnie u nich w świeże, pachnące choinki. To także za sprawą cen, które są konkurencyjne wobec wielu sklepowych.

- W tym roku podobnie jak rok, czy dwa lata temu, choinki u leśniczych bardzo dobrze się sprzedają. Sprzedajemy świeże i pachnące choinki w dobrej cenie, której nie zmieniamy już od kilku lat. U większości leśniczych choinki cały czas są. Warto jednak przed wizytą u leśniczego zadzwonić i upewnić się, czy dostaniemy takie drzewko, jakiego potrzebujemy - powiedział nam Mariusz Kowalski z Nadleśnictwa Siewierz.

Choinki dostaniemy w wielu punktach na terenie naszego województwa. Dodatkowo, już w ten weekend w Będzinie, odbędzie się choinkobranie. Specjalna akcja, podczas której można się przejść i wybrać tą choinkę, która najbardziej nam się podoba. Za jedyne 30 złotych można zabrać ze sobą do domu choinkę o wysokości nawet 2,5 metra!