Choinki z leśnictwa Grodziec są najpiękniejsze. Każdy może sam wybrać i ściąć ją samodzielnie. Ceny choinek zaskakują

- Przyjeżdżają tutaj całe rodziny z dziećmi. To dla nich wielka frajda, że mogą wspólnie wybrać choinkę i zabrać ją ze sobą do domu. To kilkaset ludzi dziennie więc ruch jest duży - mówi Sławomir Cichy, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Siewierz.

Jak wybrać choinkę

Najpiękniejsze choinki rosną w leśnictwie Grodziec - taką opinie podzielają ci, którzy regularnie tu przyjeżdżają. Naturalne świerki i sosny mają swój niepowtarzalny urok. Nie ma co porównywać z nawet najpiękniejszymi choinkami sztucznymi. Dlaczego? Należy wiedzieć, że prawdziwe choinki to żywe drzewka. Dlatego gałęzie są nieregularne. I przez to o wiele bardziej ciekawe. Często zwłaszcza u sosny widać, że na pniu i dolnych gałązkach pojawiają się rude igły. To zupełnie naturalne, bo sosna każdego roku wymienia igły - młode są zielone, a te sprzed dwóch i trzech lat, zanim opadną, są suche i rude.