Żelisławice: 44-latek od lat znęcał się nad rodziną. Teraz chwycił nóż. Był kompletnie pijany

Siewierscy mundurowi wyjechali do domowej awantury z udziałem nietrzeźwego 44-latka. Działo się to w Żelisławicach. Była to pierwsza interwencja zgłoszona przez 44-letnią kobietę, jednak szybko okazało się, że od ponad 5 lat jej mąż znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie. Dwie córki w wieku 20 i 17 lat również nie mogły czuć się bezpiecznie.

W dniu interwencji, podczas rodzinnego konfliktu, kompletnie pijany mężczyzna chwycił za nóż, wymachując w kierunku swojej żony. To był sygnał dla kobiety, że musi poprosić o pomoc, aby zapobiec tragedii. Stróże prawa zatrzymali agresora, który w swoim organizmie miał ponad 3 promile alkoholu.

- Mężczyzna po przewiezieniu do policyjnego aresztu i wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Śledczy i prokurator zawnioskowali o areszt dla 44-latka, do którego przychylił się zawierciański sąd. Domowemu oprawcy grozi kara do 5 lat więzienia - informują będzińscy policjanci.

- Rodzinna przemoc, znęcanie czy awantury to często tajemnica, która pozostaje ukrywana w czterech ścianach. Ofiary przemocy zazwyczaj wstydzą się tego, co dzieje się w ich domach. Problemy, które pozostaną w ukryciu, same się nie rozwiążą. Warto pomyśleć o bezpieczeństwie swoim oraz rodziny i zwrócić się po pomoc - dodają.