Wypadek w Sączowie. Śmieciarka wymusiła pierwszeństwo, doszło do zderzenie z osobówką. Dwie osoby są ranne

Wypadek w Sączowie

Do wypadku doszło we wtorek 24 marca o godz. 6.50, w Sączowie na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Ogrodową i Przełajową.

Jak poinformował nas sierżant sztabowy Adam Bodner - najprawdopodobniej śmieciarka jadąc ulicą Kościuszki nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, nie zatrzymała się przed znakiem STOP, i doszło do jej zderzenia z osobówką. Skoda jadąca prawidłowo ulicą Przełajową uderzyła w jej bok. Dwie osoby są ranne i trafiły do szpitala - to pasażerowie zarówno osobówki jak i śmieciarki.

Na miejscu jeszcze przez chwilę mogą występować trudności w ruchu.