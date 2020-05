"Wymazobus" pomaga mieszkańcom powiatu. Załoga pobrała już ponad 400 próbek

Pojazd ze specjalnie przeszkoloną załogą już od miesiąca jeździ po całym powiecie będzińskim i przewozi do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach próbki pobrane od osób pozostających na kwarantannie. W tym czasie pobranych zostało już ponad 400 wymazów pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2.

- Decyzję o zorganizowaniu zespołu oddelegowanego do pobierania próbek od mieszkańców powiatu przebywających w izolacji podjęliśmy wraz z dyrekcją Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi, z myślą o skróceniu czasu oczekiwania na testy. Nasz powiatowy „wymazobus” wyruszył jako jeden z pierwszych w regionie - podkreśla starosta będziński Sebastian Szaleniec. - Chodzi głównie o mieszkańców, którzy przebywają na kwarantannie po kontakcie z osobą zarażoną. Cieszę się, że „wymazobus” spełnia swoją rolę i możliwie szybko dociera do oczekujących na diagnozę. Dzięki temu nasi mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą, uzyskując w krótszym czasie negatywny wynik testu i wyjść z kwarantanny. Niestety część próbek uzyskuje wynik pozytywny, co z kolei pozwala podjąć służbom medycznym i sanitarnym dalsze czynności z osobą zakażoną - wyjaśnia Starosta.