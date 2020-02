W Sejmie powstanie zagłębiowski zespół parlamentarny. Na razie bez polityków PiS

- To zawsze pytanie o wolę współpracy ze strony rządzących. Na razie do zespołu parlamentarnego nie przyłączyli się zagłębiowscy politycy PiS, mimo wystosowanych do nich zaproszeń - mówi poseł Mateusz Bochenek z Koalicji Obywatelskiej.

Deklaracja zobowiązuje parlamentarzystów do utworzenia pierwszego zespołu parlamentarnego do spraw Zagłębia Dąbrowskiego. Wczoraj podpisali ją niemal wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej i SLD wybrani jesienią z okręgu sosnowieckiego do Sejmu oraz zagłębiowskich okręgów do Senatu.

To posłowie Włodzimierz Czarzasty i Rafał Adamczyk z Lewicy oraz Barbara Dolniak i Mateusz Bochenek z Koalicji Obywatelskiej a także senatorki: Beata Małecka-Libera i Joanna Sekuła z KO.

Na spotkaniu zabrakło posła Wojciecha Saługi z KO oraz całej czwórki posłów PiS: Ewy Malik, Waldemara Andzela, Roberta Warwasa oraz Danuty Nowickiej. Chęć zasiadania w zagłębiowskim zespole parlamentarnym zapowiedziało też ponoć kilku śląskich parlamentarzystów.

Zespół parlamentarny mógłby formalnie zacząć działać od kolejnego posiedzenia Sejmu, czyli 12-13 lutego.