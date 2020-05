W Czeladzi znów otwarta została biblioteka i jej filie. Co się zmieniło?

Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i rękawiczek. Czytelnicy nie mają obecnie wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. Przez zbiory biblioteczne rozumiemy tylko książki i audiobooki.

W trosce o czytelników i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi wprowadzone zostały procedury bezpiecznego korzystania z książnicy. Co się zatem zmieniło?

W każdej placówce wyznaczono, zabezpieczono i odpowiednio oznaczono miejsce do kwarantanny oddawanych książek, która potrwa co najmniej trzy dni. Sprawi to, że zbiory będą całkowicie bezpieczne.

W każdej agendzie umieszczone zostaną informacje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przez czytelników i bibliotekarzy. Czytelnie, prasa i stanowiska komputerowe nie będą udostępniane dla czytelników. Nie ma możliwości wypożyczenia czasopism oraz skorzystania z usług kserograficznych.