W Będzinie 3 osoby z koronawirusem, w Wojkowicach 14. W całym powiecie będzińskim 36 zakażonych

W poświąteczny wtorek 14 kwietnia 2020 roku ulice Będzina przed południem świeciły pustkami. W zasadzie prawie jedynymi osobami, które można było spotkać, to właściciele czworonogów, którzy wyprowadzali swoich pupili na spacer.

Takie obrazki nie powinny raczej dziwić, bowiem po dwóch świątecznych dniach w większości domów lodówki są jeszcze pełne przeróżnych potraw i smakołyków.

- Pracuje zdalnie z domu, ale obecność psa w czterech ścianach sprawia, że czasem trzeba wyjść na zewnątrz. Ma swoje potrzeby, więc co jakiś czas, zresztą tak jak wcześniej, wędrujemy z Maksem tam, gdzie jest nieco więcej zieleni. Staram się oczywiście zachowywać dystans od innych przechodniów, stosować się do aktualnych wymogów. Musimy jakoś wszyscy przez to przejść – mówił pan Karol, którego we wtorek 14 kwietnia spotkaliśmy w rejonie ul. Sączewskiego.