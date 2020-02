Taksówka dachowała w pobliżu M1 w Czeladzi, na DK 86 [ZDJĘCIA]

Kierowca sosnowieckiej taksówki, jadący drogą krajową 86 w kierunku Katowic - na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z drogi i dachował. Do zdarzenia doszło w pobliżu Centrum Handlowego M1 w Czeladzi.

Do zdarzenia doszło we wtorek 4 lutego, o godz. 12.10.

We wtorek 4 lutego od rana w naszym regionie doszło już do kilku groźnych wypadków i kolizji. Duży wpływ na to ma deszczowa pogoda.