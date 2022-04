Stadion im. Józefa Pawełczyka w Czeladzi będzie jak nowy. Jest umowa na drugi etap prac. Oto, co się zmieni

Jak informują władze samorządowe Czeladzi umowa na remont stadionu jest największym i najbardziej kosztownym przedsięwzięciem inwestycyjnym w czeladzki obiekt sportowy w ostatnich 30 latach.

- Umowa opiewa na prawie 8 mln złotych. A jeżeli do tego dodać prawie 1,5 mln zł wydane na pierwszy etap remontu boiska i wschodniej trybuny, oraz prawie 1,5 mln zł na remont trybuny głównej, to na modernizację stadionu im Józefa Pawełczyka wydamy łącznie około 11 mln złotych. No chyba, że za obiekt sportowy uznamy wyremontowany w ubiegłym roku basen, to on kosztował jeszcze więcej, bo ponad 12 mln zł – poinformował Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.