Sławków: stacja pogotowia ratunkowego z nowym wyposażeniem. Wspomógł ją lokalny samorząd

Fundusze na zakup sprzętu w wysokości 10 tys. zł stacji Rejonowego Pogotowia Ratunkowego przekazał samorząd Sławkowa w ramach działań wspierających walkę z zagrożeniem epidemiologicznym.

Dzięki pieniądzom przekazanym przez miasto ratownicy mają też między innymi specjalny termometr do pomiaru temperatury u osób w stanie hipotermii, detektor stężenia tlenku węgla, nożyce do cięcia ubrań poszkodowanych w wypadkach, mankiet infuzyjny i sfigmamometr, czyli aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

- Kilka lat temu doprowadziliśmy do utworzenia w Sławkowie stacji pogotowia. Czas pokazał, że była to bardzo dobra decyzja. Ratownicy służą pomocą nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale również wschodniej części Sosnowca i Dąbrowy Górniczej – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Stąd też decyzja o uruchomieniu pomocy pogotowiu w tym szczególnym czasie zagrożenia epidemiologicznego była dla mnie czymś naturalnym - dodaje.

W ramach pomocy związanej z łagodzeniem skutków rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem pomoc w identycznej wysokości otrzymał też szpital w Dąbrowie Górniczej, z którego usług korzysta na co dzień większość mieszkańców Sławkowa. Dzięki tym funduszom szpital kupił trzy pompy infuzyjne i siedem pulsoksymetrów.