Skarbnik powiatu będzińskiego odwołany. Nadal przebywa w szpitalu. Trwa jednak kontrola finansów powiatowych i ZDP

Przypomnijmy, że skarbnik powiatu będzińskiego trafił w miniony piątek 17 grudnia na oddział psychiatryczny szpitala w Czeladzi. Dlaczego tak się stało? Jak przekazuje policja, to reakcja na SMS-a, w którym miał poinformować swoich współpracowników o myślach samobójczych. Sam zatrzymany Tomasz Zydek opublikował natomiast w mediach społecznościowych nagranie, w którym stara się wskazać na inne powody całego zamieszkania, a mianowicie swoje uwagi, co do wydatkowania pieniędzy z budżetu powiatu.

Co na to wszystko Starostwo Powiatowe w Będzinie?

- Z uwagi na wieloletnią współpracę i konieczność ochrony danych wrażliwych nie będziemy komentować owego zdarzenia, tym bardziej że nie miało ono miejsca w zakładzie pracy. Tomasz Zydek został odwołany ze stanowiska z uwagi na konieczność zapewnienia jak najlepszej realizacji budżetu Powiatu Będzińskiego – mówi Katarzyna Kieras, rzecznik prasowa Starostwa Powiatowego w Będzinie.