Psary: dodatkowe wsparcie dla strażaków OSP w obliczu koronawirusa

Przypominamy, że nadal zawieszone zostaje funkcjonowanie jednostek oświatowych. Oznacza to, że do Świąt Wielkanocnych (12 - 13 kwietnia 2020 r.) przedszkola oraz szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych. Lekcje będą odbywać się poprzez platformy e-learningowe.

Do dyspozycji komendanta gminnego OSP dh Tomasza Kota przekazane zostały: kombinezony ochronne, okulary ochronne, rękawice nitrylowe, maseczki higieniczne wielorazowe, gogle ochronne wielokrotnego użytku, preparaty do dezynfekcji rąk, taśmy oraz maseczki ochronne . Wyposażenie zostanie rozdysponowane na poszczególne jednostki.

Przypominamy, że większość spraw urzędowych można załatwiać przez Internet. Na stronie https://obywatel.gov.pl/ znajdą Państwo katalog usług wraz z opisem, jak załatwić poszczególne sprawy. Posiadając konto na www.epuap.gov.pl można korzystać z elektronicznych usług, wysyłając wnioski do urzędu, podpisując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Klikając na naszej stronie internetowej zakładkę eUrząd zostaną Państwo bezpośrednio przekierowani do strefy usług elektronicznych.

W strefie usług elektronicznych można uzyskać:

• Dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Twoich oraz osób fizycznych i prawnych, które reprezentujesz, jak również informacji z innych rejestrów urzędu - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.

• Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu.

• Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd (np. wniosek o wydanie dowodu osobistego, wniosek o nadanie numeru PESEL, zgłoszenie pobytu, zgłoszenie wymeldowania, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wniosek o zajęcie pasa drogowego).

Rejestracja:

• Dostęp do danych o stanie Państwa spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach, oraz niektórych, związanych z Państwem, wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy po dokonaniu rejestracji.

• Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.

• Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż "Wniosek o konto na platformie eUrząd" podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym .

• Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj .