Prawie 700 tys. zł dla szpitala w Dąbrowie, ponad 360 tys. zł dla Będzina i Czeladzi

– Szpitale najlepiej wiedzą, co w tej niezwykle trudnej sytuacji jest im najbardziej potrzebne. Otrzymane z Metropolii dofinansowanie będą mogły wykorzystać na zakup urządzeń i aparatury medycznej jak np. respiratorów. Będą mogły sfinansować z niej również niezbędne prace adaptacyjne, by przystosować nowe pomieszczenia pod oddziały intensywnej opieki medycznej – podaje przykłady przewodniczący zarządu GZM.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, wysokość dofinansowania uwzględnia liczbę łóżek, dostępnych na szpitalnych oddziałach według stanu na koniec 2018 roku. Szpitale zakaźne w Tychach oraz Bytomiu otrzymają największe dofinansowanie w przeliczeniu na jedno miejsce – wyniosło ono po 5 tys. zł. Łącznie tyska placówka z 445 łóżkami otrzyma ponad 2,2 mln zł, natomiast bytomski oddział z 60 miejscami – 300 tys. zł. Dofinansowanie w tej wysokości otrzyma również szpital w Gliwicach do części łóżek, którymi dysponuje. Chodzi o 80 miejsc, które decyzją wojewody mają zostać przekształcone w oddział zakaźny i być w gotowości do przyjęcia pacjentów zarażonych koronawirusem.

Z kolei pozostałe szpitale miejskie otrzymają po 1,7 tys. zł dofinansowania do każdego łóżka, a powiatowe – po tysiąc złotych. Łączna wysokość dotacji w tym zakresie wyniesie od 139 tys. zł do ponad 987 tys. zł. 13 szpitali miejskich i 5 powiatowych z Metropolii otrzyma w sumie ponad 10,3 mln zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej, która została uruchomiona na wniosek Kazimierza Karolczaka.

– Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego GZM, którą odbyliśmy online, podjęliśmy decyzję o przekazaniu ponad 10 mln zł wsparcia dla miast i powiatów Metropolii, które prowadzą szpitale. Z tej puli do Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej trafi niemal 700 tys. zł – mówi Marcin Bazylak, prezydent miasta. – Bardzo dziękuje za wsparcie wszystkim koleżankom i kolegom z samorządów współtworzących Metropolię, a także przewodniczącemu Kazimierzowi Karolczakowi. To budujące, że miasta wspierają się w walce z epidemią – dodaje prezydent.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii otrzyma dokładnie 698 tys. 700 zł. Dzięki temu, w dąbrowskim szpitalu wkrótce pojawi się nowy, specjalistyczny sprzęt – m.in. defibrylator (urządzenie pozwalające w przypadku nagłego zatrzymania krążenia przywrócić prawidłową akcję serca, wykorzystując do tego impulsy elektryczne), fiberoskop intubacyjny z wyposażeniem (aparat służący do oglądania trudno dostępnych miejsc, który umożliwia przeprowadzanie badań wnętrza organizmu), urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej (urządzenie reanimacyjne wykorzystywane w przypadku zatrzymania krążenia, wykonujące uciski klatki piersiowej), aparat USG z 4 głowicami, a także karetka z noszami i krzesłem do transportu pacjentów.