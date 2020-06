Nowe ścieżki rowerowe w całej Czeladzi. Cykliści już korzystają z oznakowanych na czerwono tras

A wszystkie pokazane na zdjęciach ulice, przy których pojawiły się nowe ścieżki rowerowe to: Kombatantów, Grodziecka, Szpitalna, Auby (17 Lipca), Aleja Nowe Miasto, Wojkowicka, Powstańców Śląskich, Dehnelów, Legionów, Wiejska, Handlowa, Spacerowa. W sumie 12 ulic.

Taka polityka władz lokalnych nie powinna dziwić, bowiem rowerem porusza się dziś coraz więcej osób. Nie tylko wybierają ten sposób transportu jako dobry na weekendową czy popołudniową przejażdżkę, ale często także podjeżdżają jednośladem na zakupy, do szkoły czy do pracy.

- Dodam, że to nie wszystkie przy których już są ścieżki czy ciągi pieszo-rowerowe. A gotowe są także z drobnymi niedoróbkami, które zostaną usunięte, przy: Mysłowickiej, Borowej, Nowopogońskiej, Gdańskiej, Północnej, Krótkiej. A w trakcie budowy są ścieżki przy ulicy Katowickiej, Równoległej, Kościuszki, Francuskiej, Zwycięstwa i na dalszych odcinkach Dehnelów. Dziękuję wszystkim, którzy starali się wskazać pokazane na zdjęciach gotowe już ścieżki. I zapraszam w wolnej chwili do Urzędu Miejskiego osoby, które dotychczas wskazały prawidłowo co najmniej osiem ulic, po książkowy upominek – podkreślił burmistrz Czeladzi.