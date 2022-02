Młody bytomianin odpowie za dwa rozboje w Będzinie i kradzież w Czeladzi. Założył kastet, groził pobiciem, kradł telefony i pieniądze

Policjanci z Będzina w ostatnim czasie przyjęli zawiadomienia w sprawie dwóch rozbojów na terenie miasta. Do pierwszego z nich doszło na ul. Gzichowskiej, kiedy to późnym wieczorem młody mężczyzna podszedł z założonym kastetem na ręce do 23-latka z Dąbrowy Górniczej, a następnie zagroził mu pobiciem, jeśli ten nie odda mu swoich rzeczy. Łupem agresora padł telefon komórkowy, zegarek i łańcuszek o łącznej wartości 2 tysięcy złotych.

Kilka dni później, ponownie w Będzinie, jednak tym razem w jednej z klatek schodowych na osiedlu Syberka, mężczyzna zaatakował 22-latka. Ukradł mu telefon oraz portfel z pieniędzmi i dokumentami. Po zawiadomieniu, mundurowi rozpoczęli poszukiwania sprawcy.

Zebrany materiał dowodowy, w tym zabezpieczone nagrania z monitoringu miejskiego, pozwoliły im dotrzeć do 17-letniego mieszkańca Bytomia. Jak się później okazało, to on stał za zgłoszonymi rozbojami. Policjanci ustalili, że dopuścił on się również kradzieży telefonu komórkowego na jednym z przystanków autobusowych w Czeladzi. Podejrzany ukradł rzeczy o łącznej wartości około 5 tysięcy złotych.

Mundurowi odzyskali część skradzionego mienia oraz ustalili, gdzie znajdują się pozostałe przedmioty. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Grozi mu teraz kara nawet do 12 lat więzienia.