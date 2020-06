Mieszkańcy Czeladzi wybrali. Park Grabek najlepszą inwestycją 30-lecia. Co jeszcze na podium?

30. rocznica powstania samorządu terytorialnego, która przypadła 27 maja 2020 roku, skłania do podsumowań. Dlatego z tej okazji wytypowanych zostało 30 inwestycji i obiektów, by to właśnie mieszkańcy w głosowaniu wskazali, które z nich najbardziej przyczyniły się do zmiany oblicza miasta, warunków życia czy jego estetyki. Inwestycje powstawały w Czeladzi w miarę możliwości budżetowych miasta, wykazywanej operatywności w pozyskiwaniu funduszy, w tym tzw. funduszy zewnętrznych oraz dotacji z Unii Europejskiej, a także zgodnie z posiadaną wizją dalszej ewolucji miasta i potrzebami mieszkańców. Sytuacja finansowa miasta była raz lepsza, raz gorsza.

Ostatecznie największą popularnością cieszyła się wśród czeladzian metamorfoza Parku Grabek, który zyskał po modernizacji w 2018 roku zupełnie nowy wygląd. Pojawiły się tam m.in. nowe alejki, strumyki, mostki, pomost na stawie, który po raz pierwszy od bardzo dawna został napełniony wodą. Miasto otrzymało na to przedsięwzięcie 2 miliony złotych dofinansowania, a 3,5 miliona złotych dołożonych zostało z budżetu gminy. W Parku Grabek pojawiła się też tężnia solankowa, aleja różana, wyremontowany został amfiteatr, a amatorzy aktywnego wypoczynku mają też do dyspozycji nowe urządzenia na terenie małego skate parku.