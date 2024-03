Metrorowery latem w Sławkowie. W mieście powstaną także nowe trasy rowerowe

Warto przypomnieć, że w Sławkowie istnieje już ścieżka rowerowa, biegnąca w Dolinie Białej Przemszy przez Chwaliboskie i dalej, do Dąbrowy Górniczej na Pogorię przez Okradzionów.

To nie koniec dobrych wiadomości dla rowerzystów. Burmistrz Sławkowa zapowiada, że w latach 2024-2029 powstaną dwa dodatkowe szlaki rowerowe. Jeden z nich biegł będzie od centrum Sławkowa przez Wrocławską, wzdłuż DK94 do Strzemieszyc w Dąbrowie Górniczej. Drugi - od Doliny Białej Przemszy i ul. Krakowskiej przez Miedawę, Burki i Piernikarkę do Maczek w Sosnowcu i dalej w kierunku obecnie modernizowanego Balatonu. Rafał Adamczyk zapowiada też podjęcie rozmów z gminami powiatu olkuskiego na temat połączenia ich ze Sławkowem trasą rowerową.

Metrorower wystartował w ośmiu miastach GZM

Metrorower z rozmachem wjechał do ośmiu miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w których już wcześniej działały osobne systemy rowerów miejskich. W tym gronie znalazła się też Czeladź, gdzie powstały na początek cztery stacje, w których pojawiły się żółte jednoślady.