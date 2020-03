Koronawirus w Czeladzi: Zamknięto Oddział Chorób Wewnętrznych w szpitalu. Chora to pielęgniarka. 40 osób zostało objętych kwarantanną

- Oddział jest zamknięty, pilnuje nas dwóch strażników - relacjonuje jedna z pacjentek. - Wszyscy są bardzo zdenerwowani, personel medyczny ma spać w jednej części oddziału, a pacjenci w drugiej. My mamy zalecone, by siedzieć w salach. Jakiekolwiek rzeczy przekazywane np. przez rodzinę dla pacjentów, zostawiane są przed drzwiami - dodaje.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej zdecydowała o nałożeniu kwarantanny szpitalnej na 40 osób, w tym pacjentów oraz personel szpitala.

Szpital poinformował, że w placówce nadal udzielana jest pomoc w zakresie pediatrii i psychiatrii.

O zachorowaniu mieszkanki Czeladzi poinformował również burmistrz Czeladzi, Zbigniew Szaleniec, który przy okazji prosił mieszkańców o to, by stosowali się do zaleceń wydanych przez rząd.

- Szanowni Państwo, niech to będzie dla nas jeszcze jedna przestroga by stosować się bezwzględnie, do wszystkich obowiązujących zaktualizowanych dzisiaj przez rząd, przepisów i zaleceń. Bądźmy razem z naszą mieszkanką i ewentualnymi zakażonymi osobami ,by jak najszybciej wyzdrowiały - zwraca się do mieszkańców Czeladzi Zbigniew Szaleniec,