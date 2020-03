Koronawirus: w Czeladzi zamknięte szkoły, przedszkola, zawieszona działalność sportowa i kulturalna

Zgodnie z decyzją premiera rządu RP od od 12 marca 2020r. zawieszone zostają zajęcia we wszystkich placówkach oświatowych w Czeladzi (szkoły, przedszkola). W czwartek i piątek (tj. 12 i 13 marca 2020 r.) prowadzone będą wyłącznie klasowe zajęcia opiekuńcze w szkołach i przedszkolach dla tych dzieci, które nie będą miały w domu zapewnionej opieki, natomiast od poniedziałku 16 marca 2020 r. wszystkie placówki oświatowe będą zamknięte do odwołania.

Zawiesza się do odwołania wszystkie zajęcia w świetlicach środowiskowych i opiekuńczych.

Zawiesza się na terenie miasta wszystkie rozgrywki sportowe przy udziale publiczności.

Zawiesza się do odwołania wszystkie imprezy kulturalne na terenie miasta, w tym również działalność kina w Kopalni Kultury.

Zawiesza się do odwołania zajęcia w hali sportowej MOSIR i na innych obiektach sportowych miasta.

- Zwracam się z prośbą do instytucji prywatnych, organizujących zajęcia dla mieszkańców oraz do samych mieszkańców o ich ograniczenie lub zawieszenie do odwołania. Zwracam się z prośbą do mieszkańców o korzystanie z instytucji obsługujących jedynie w sytuacjach wyjątkowych i koniecznych - podkreśla Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.

- Apelujemy, by w przypadku powrotu z rejonów zagrożonych i ujawnienia się jakichkolwiek niepokojących objawów, kontaktować się z sanepidem w Dąbrowie Górniczej. Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów (kaszel, duszności, wysoka, temperatura), zgłaszali ten fakt telefonicznie bezpośrednio do Sanepidu. Zwracamy się z prośbą do rodzin i sąsiadów o pomoc osobom starszym w robieniu zakupów i udzielaniu innego wsparcia w celu unikania wychodzenia z mieszkania i kontaktowania się z otoczeniem) - mówi burmistrz Czeladzi.