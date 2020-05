Czeladź: powstała spółka, która zajmie się budową 200 mieszkań dla czeladzian. Gdzie one powstaną?

Utworzona spółka będzie działać pod nazwą CTBS DEVELOPMENT Spółka z o.o. Będzie jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością miasta Czeladź. Będzie się zajmować budową oraz remontami miejskich budynków mieszkalnych oraz zarządzaniem nimi. Początkowy kapitał zakładowy spółki, który w całości wniesie miasto, wynosić będzie 300 tys. zł.

W Czeladzi ma powstać około 200 mieszkań, które mieszkańcy mogliby wynająć, a potem wykupić. Realizacja całego projektu miała kosztować według pierwotnych planów ponad 40 mln zł. I kiedy wydawało się, że kilkanaście miesięcy temu cała inwestycja może nabrać tempa, nagle okazało się, że zgodnie z wprowadzonymi przepisami kredyt zaciągnięty przez spółkę miejską (z gwarancjami gminnymi) po 1 stycznia 2019 roku jest już wliczany do zadłużenia danej gminy. A to oznaczało, że ponad 40-milionowy kredyt w przypadku Czeladzi mógłby stanowić zagrożenie dla wskaźników bezpieczeństwa finansowego gminy. To wstrzymało prace nad tym projektem, ale dziś sytuacja wygląda już nieco inaczej. Co się zmieniło?