Czeladź: początek przebudowy basenu w Parku Grabek w nowoczesny kompleks z atrakcjami

Do kolejnego przetargu zgłosiło się już pięć firm. Najdroższą ofertę złożyła katowicka spółka Control Process Silesia, na kwotę ponad 17 mln zł. Kolejne opiewały na kwoty ponad 16 czy ponad 13 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła natomiast wspomniana spółka CEW z Sosnowca. Wynosi ona 11 mln 974 tys. 50 zł. Wykonawca prac musi zakończyć całą inwestycję do 30 kwietnia 2021 roku wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie całego obiektu.

Wszyscy mieli nadzieję, że już tego lata uda się zaprosić mieszkańców do nowej strefy basenowej w Czeladzi, ale okazało się, że wyłonienie wykonawcy nie jest takie proste. Okazało się szybko, że zapowiadana na czerwiec lub lipiec 2020 roku inauguracja nowego obiektu nie będzie możliwa. Do ogłoszonego przetargu przystąpiła bowiem tylko jedna firma, która wyceniła swoje usługi na 19 milionów złotych, a miasto zamierzało zrealizować całość prac pierwotnie za 9,7 milionów złotych.

- Wszystko wskazuje więc na to, że latem przyszłego roku nasi mieszkańcy w gorące dni będą mogli się ochłodzić, pływając w naszym letnim basenie. A dla dzieci olbrzymią frajdą będzie wodny plac zabaw i brodzik z wieloma wodnymi atrakcjami – podkreśla Zbigniew Szaleniec.

Cieszą się także czeladzianie. - Miasto się zmienia na każdym kroku, mamy nowe drogi, chodniki, rosną centra przesiadkowe, ale nowoczesna strefa basenowa to będzie coś fantastycznego. Może nawet lepiej, że powstanie to wszystko za rok, bo miejmy nadzieję, że wtedy nie będzie już koronawirusa. A tak wszystko by się skomplikowało. Z pewnością wybiorę się z rodziną do tego parku wodnego – mówi Agata Jędrzejewska, mieszkanka śródmieścia.

W Parku Grabek, zgodnie z planami ma powstać oddzielny basen otwarty pływacki (4 tory, 200 metrów kw.), basen rekreacyjny (ok. 440 metrów), basen otwarty połączony z wodnym placem zabaw (ok. 350 metrów kw.) oraz brodzik rekreacyjny z atrakcjami (ok. 400 metrów kw.). Powstanie również plaża, jacuzzi, kilka zjeżdżalni, szatnie, budynek obsługi (ok. 210 metrów kw.) oraz część socjalna. Będą toalety, natryski, szatnie i instalacja do uzdatniania wody.