Czeladź: 4 osoby z koronawirusem, 79 w kwarantannie. Pomoc dla szpitala i pieniądze na remont

Dariusz Rekosz oskarża rząd RP i prezydenta. Nie może zarabiać i liczyć na pomoc

Dariusz Rekosz, pisarz i animator kultury z Dąbrowy Górniczej, apeluje do władz państwowych, by nie zapominały w tych trudnych czasach o twórcach i ludziach kultury. To właśnie takie osoby jak on, pozbawione możliwości zarobkowania, pozostały z dnia na dzień bez środków do życia....