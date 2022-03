Czarny, gryzący dym znów buchał z komina Elektrociepłowni Będzin. Mieszkańcy mocno zaniepokojeni. Co się stało?

Buchający z komina czarny dym widoczny był z daleka. Taka sytuacja trwała przez kilka godzin. Widok to niecodzienny, więc od razu wzbudził niepokój mieszkańców Sosnowca i Będzina. I trudno się temu dziwić, bo gryzący dym stanowi przecież duże zagrożenie dla zdrowia.

To nie była pierwsza taka sytuacja na terenie Elektrociepłowni Będzin, więc można się było spodziewać, że ma to związek z rozruchem technologicznym całej instalacji. Nasze przypuszczenia okazały się słuszne, co potwierdziły informacje, jakie otrzymaliśmy w Elektrociepłowni Będzin w poniedziałek 14 marca. Jak dowiedzieliśmy się w dziale technicznym w niedzielę 13 marca cała instalacja poddana została rozruchowi ze stanu zimnego. Była przez dłuższy czas wyłączona, a w takich sytuacjach z komina wydobywa się właśnie czarny dym.

Czy takie sytuacje mogą się powtarzać? Okazało się, że tak, bowiem dziś na rynku paliw panuje duże zamieszanie. Nie jest więc wykluczone, że do widoku czarnego dymu z kominów EC Będzin trzeba się będzie po prostu przyzwyczaić.