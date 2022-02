BNP Paribas Idę do kina w Siewierzu: zobaczycie pięć seansów, m.in. Gierka, Kogel Mogel 4 i Sing 2

W lutym – miesiącu zakochanych – przygoda na dużym ekranie nie zwalnia tempa. Największe kino objazdowe w kraju BNP Paribas Idę do kina kontynuuje swoją podróż przez Polskę pod hasłem #WELOVECINEMA. Start już 11 lutego. Na trasie kilkadziesiąt miast, w których na co dzień nie ma sali kinowej.



Idę do kina na Walentynki

Czas spędzony z ukochaną osobą, rodziną czy przyjaciółmi i wspólne przeżywanie filmowych emocji, w oderwaniu od codziennych obowiązków, to świetny sposób na celebrowanie tego wyjątkowego czasu. Tym bardziej, że w repertuarze najgorętsze i najważniejsze premiery początku 2022 roku.

Rodzinnie warto się wybrać na rozśpiewany film animowany „Sing 2”, który w polskich kinach obejrzało już prawie milion widzów. Czy miś koala Buster Moon wraz z ekipą spełnią swoje marzenie i wystąpią w teatrze Crystal? To zależy od legendy rocka – lwa Claya, któremu w wersji anglojęzycznej głosu użycza sam Bono, lider zespołu U2. W Siewierzu zaplanowane zostały dwa seanse: o godz. 11.50 oraz 15.55.