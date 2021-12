Będzin: trwa trzeci etap przebudowy bulwarów Czarnej Przemszy. Kiedy finał? Co się zmieni?

Skąd zatem opóźnienia? Jak dowiedzieliśmy się w będzińskim Urzędzie Miejskim większość prac została wykonana, a więc powstały już drogi piesze i rowerowe wzdłuż rzeki, wykonane zostało oświetlenie terenu, zamontowana mała architektura oraz nasadzona zieleń.

- Inwestycja miała zakończyć się do końca roku przy założeniu, że dodatnie grudniowe temperatury w ostatnich latach i dobre warunki pogodowe pozwolą na realizację prac. Niestety, pogoda zweryfikowała przyjęte założenia, a dodatkowo czwarta fala pandemii zdezorganizowała budowę – tłumaczy Kinga Wesołowska-Bodzek, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Będzinie.

- Obecnie kontynuacja pozostałych do wykonania prac jest mocno utrudniona i zależna od temperatury na zewnątrz. Do dokończenia pozostały prace na placu przed biblioteką, montaż schodów terenowych przy rzece oraz uporządkowanie terenu. Jeśli ujemne temperatury odpuszczą, wówczas wykonawca jest w stanie zakończyć prace w czasie dwóch do trzech tygodni – dodaje.