Atrakcje WOŚP 2020 w Będzinie, Czeladzi i Siewierzu: koncerty, bieg, licytacje ZDJĘCIA, PROGRAM

Również 9 stycznia w godz. 16.30-18.30 w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach Finału WOŚP będzie można obejrzeć występy uczniów oraz zaproszonych gości, skorzystać ze stoisk z gorącą czekoladą, kawą, herbatą i słodkościami oraz kiermaszu maskotek i gadżetów,a także wziąć udział w licytacjach, gdzie do wygrania będą m.in. koszulka i piłka MKS Będzin, okolicznościowy tort WOŚP czy karnety.

O godz. 12 z Placu Konstytucji przy ul. 3 Maja wystartuje 5. Czeladzki Bieg Policz się z Cukrzycą. Wpisowe w wysokości 30 zł od osoby trafi na konto WOŚP. W zbiórce pieniędzy w mieście będzie brało natomiast udział prawie 70 wolontariuszy. Sztab jak zawsze będzie działał w budynku głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Katowickiej. Zbiórce pieniędzy i licytacjom różnych gadżetów będą towarzyszyły koncerty zespołów muzycznych, które rozpoczną się o godzinie 16 na scenie zamontowanej na rynku starego miasta. Wystąpią w tym roku: Filip Lato, Gooral, Fair Weather Friends oraz New Transformation. O godzinie 20 rozbłyśnie natomiast tradycyjne światełko do nieba.

W niedzielę 12 stycznia Szkoła Podstawowa nr 9 organizuje całodzienną zbiórkę pieniężną do puszek WOŚP.

W czwartek 9 stycznia od 16.30 zapraszamy także do Przedszkola Miejskiego nr 13, gdzie odbędzie się loteria fantowa oraz kiermasz ze smakołykami, będzie można obejrzeć występy wychowanków, skorzystać z malowania twarzy czy zapleść efektowne warkoczyki. Maluchy oraz dorośli będą mogli wziąć udział w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Siewierz również przyłączy się 12 stycznia br. do orkiestrowego grania. Wiele ciekawego będzie się działo na siewierskim rynku. Start o godzinie 16. Wtedy to dla wszystkich zagra Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Siewierz. Piętnaście minut później na scenie zaprezentuje się młodzież szkolna. O godzinie 17 przewidziany został godzinny koncert zespołu HIT BOYZ. O godzinie 18 czekać będzie półgodzinny blok konkursów z nagrodami. Potem wszystkich uczestników orkiestrowego grania w Siewierzu bawić będzie zespół Tacy Sami, który zaprezentuje największe przeboje Lady Panku. O godzinie 19.30 przygotowany został kolejny blok konkursów z nagrodami. O godz. 20 tradycyjne światełko do nieba.

Ze względu na trwające prace remontowe w Miejskim Ośrodku Kultury, w tym roku nie odbędzie się natomiast finał WOŚP w Sławkowie. - Nie oznacza to, że miasto nie włączy się do tegorocznej akcji. Do współpracy zostały zaproszone bowiem sztaby z sąsiednich miejscowości. Na ulicach miasta nie zabraknie więc wolontariuszy z puszkami - informuje Monika Kaczmarzyk, szefowa sztabu dotychczasowych edycji finału WOŚP w Sławkowie.